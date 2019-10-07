بم تتميز دبابة T-14 Armata عن M1 Abrams؟

سمح ابتكار فولاذ جديد من نوع 44С-св-Ш بتخفيض سماكة دروع دبابة T-14 Armat الروسية بنسبة 15% ووزنها بمئات الكيلوغرامات، ما جعلها تتميز عن الدبابات الأجنبية بما فيها "أبرامز".

وتفيد شركة Sina الإعلامية الصينية، بأن الفولاذ المضاد للرصاص، الذي ابتكره علماء معهد موسكو لبحوث الفولاذ، واستخدام دروع إضافية للهيكل أضاف ميزات أكثر لمواصفات الدبابة T-14 Armata مقارنة بدبابة T-14 Armata الأمريكية، علما أن الدبابة الروسية مجهزة بمنظومات إلكترونية تجعلها محمية من تأثير وسائل الحرب الإلكترونية.

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وتجدر الإشارة إلى أن إيغور كوزلوف المدير العام لمؤسسة "روس إلكترونيكا"، أعلن سابقا عن ابتكار مادة فريدة من نوعها ذات وزن نوعي ضئيل ومرونة عالية، ولديها القدرة على امتصاص تأثير "الموجات الضاربة" للمعدات الإلكترونية، ومنع انتشار الإشعاعات الإلكترونية غير الموجهة لأجهزتها الذاتية، التي يمكن أن تكون هدفا لمنظومات تدميرية معادية فائقة الدقة.

المصدر: لينتا. رو