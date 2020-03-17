صحيفة أمريكية تقيم مواصفات "سو-35" الروسية

نشرت مجلة " The National Interest " مقالا يسلط الضوء على مقاتلة "سو-35" الروسية الواعدة.

وجاء في المقال إن المقاتلة الروسية التي تشبه ملامحها مقاتلة Eurofighter الأوروبية تشكل خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية وأوضح أن "سو-35" تنتمي إلى جيل 4++ ويمكن أن تنافس طائرات حربية غربية مثل "إف – 15 إيغل"، F/A -18 وحتى "إف – 35" للجيل الخامس، إذ أنها تعد نموذجا مطورا لمقاتلة "سو-27" الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.

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وأشار المقال إلى أن أسلحة المقاتلة الروسية تضم صواريخ "جو – جو" و" جو – أرض" بمختلف أنواعها والصواريخ المضادة للسفن والقنابل الموجهة ليزريا أو عن طريق الأقمار الصناعية، فضلا عن مدفع عيار 30 ملم يتزود بـ150 قذيفة.

وعلى سبيل المقارنة فإن مقاتلة "إف – 22" لديها 4 منصات خارجية و3 منصات داخلية لإطلاق الصواريخ وقذف القنابل. أما المحركات التي تتزود بها المقاتلة الروسية فإنها تضمن لها قدرة ممتازة على المناورة تزيد قدرات كل مقاتلات الجيل الرابع أو تتفوق عليها.

وتحلق المقاتلة الروسية بسرعة 2500 كيلومتر في الساعة على ارتفاع 20 ألف متر.

وقالت الصحيفة إن "سو-35" تم تصميمها خصيصا لتصديرها إلى خارج روسيا، مع العلم أنها تعد حلقة وصل بين "سو-27" للجيل الرابع و"سو-57" للجيل الخامس.

وكانت الصين أول دولة اشترطت 24 مقاتلة من هذا النوع. وبدأت تركيا محادثات بشأن شراء "سو-35" في روسيا. أما إندونيسيا فكانت قد وقعت صفقة شراء مقاتلات "سو-35"، ثم فسختها بضغط من الولايات المتحدة.

لا تستبعد الصحيفة أن تشتريها كل من مصر والجزائر والهند والإمارات العربية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا