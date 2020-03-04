البحرية الروسية تتسلم غواصة "الأمير فلاديمير"

تشهد البحرية الروسية بحلول يوم 9 مايو المقبل دخول غواصة استراتيجية جديدة في خدمتها. وهي غواصة "الأمير فلاديمير" من مشروع "بوريه آ" المطور.

وقال ناطق باسم معمل "سيفماش" المصنع للغواصات إن الغواصة الجديدة اجتازت بنجاح كل الاختبارات، بما فيها الاختبار الحكومي وتعتبر جاهزة تماما للخدمة في صفوف الجيش الروسي.

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وأضاف أنه يتوقع أن تسلم الغواصة للبحرية الروسية قبل يوم 9 مايو الذي يصادف الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية.

يذكر أن الغواصة أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الأمير فلاديمير لدوره الكبير في اعتناق الشعب الروسي للدين المسيحي في القرن التاسع الميلادي.

وتتميز الغواصة بمواصفات أفضل مقارنة بسابقاتها من مشروع "بوريه". ولديها قدرة فائقة على المناورة والتخفي عن الرادارات المائية والصوتية ومستوى متدن لإطلاق الإشعاعات المغناطيسية.

وتضم أسلحة الغواصة 16 منصة لصواريخ "بولافا" العاملة بالوقود الصلب.

المصدر: روسيسكايا غازيتا