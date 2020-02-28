طائرة الاستطلاع الأمريكية تتعرض لأشعة الليزر الصينية

شكت البحرية الأمريكية من تعرض طائرتها البحرية "بوسيدون بي-8آ" لأشعة الليزر الصينية في المحيط الهادئ.

وأفاد ناطق باسم البحرية الأمريكية بأن مدمرة صينية وجهت شعاع الليزر نحو طائرة الاستطلاع الأمريكية التي قامت بأداء مهمة الدورية في منطقة تبعد 611 كيلومترا غربي جزيرة غوام.

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وأضاف أن الليزر غير مرئي بالعين المجردة. لكن مستشعرا في طائرة الاستطلاع تمكن من تسجيله. ووصف الناطق تصرف المدمرة الصينية بأنه غير محترف وغير آمن.

وأوضح أن الطائرة البحرية الأمريكية كانت تقوم بأداء دورية ولم تخرق أية قوانين دولية. أما الليزر الذي استخدمته المدمرة الصينية فكان يمكن أن يلحق ضررا بطاقم الطائرة والبحارة وكذلك بأجهزة الملاحة الجوية والبحرية.

وكانت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن قيادة البحرية الأمريكية قررت استعراض القوة أمام الصين في المحيط الهادئ لتحذرها من اتخاذ خطوات غير مرغوب بها في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا