تحليق طائرة استطلاع بريطانية قرب أجواء روسيا الغربية

تم رصد طائرة تجسس إلكتروني بريطانية من طراز Boeing RC-135W Rivet Joint، وهي تحلق قرب أجواء مقاطعة كالينينغراد فوق المياه الدولية في أقصى غربي روسيا على الحدود مع ألمانيا.

ووفقا لموقع Plane Radar المتخصص في مراقبة الملاحة الجوية، انطلقت طائرة الاستطلاع هذه من قاعدة ميلدنهال الجوية، ثم توجهت إلى قرب حدود مقاطعة كالينينغراد المطلة على بحر البلطيق.

وقال الموقع، إن التحليق تم على ارتفاع 8 كم تقريبا وبسرعة 635 كم في الساعة.

تقوم الطائرات الحربية الأجنبية، بتنفيذ تحليقات استطلاع دورية فوق المياه الدولية قرب الحدود الروسية وتلاحظ بين الحين والآخر، قرب السواحل الروسية المطلة على البحر الأسود وسواحل القرم، وسواحل كالينينغراد والقواعد العسكرية الروسية في سوريا.

المصدر: نوفوستي