منظومة الليزر القتالي "بيريسفيت" ترابط في وحدات الجيش الروسي

بدءا من عام ألفين وسبعة عشر، تم الشروع بتزويد القوات المسلحة بأحدث الأسلحة المصنعة بناءً على مبادئ فيزيائية جديدة – وهي منظومة الليزر القتالي "بيريسفيت".

وقال رئيس أركان الجيش الخامس عشر للقوات الجوية - الفضائية الخاصة اللواء الركن أناتولي نيستيتشوك أن منظومات الليزر هذه تتمركز في الظرف الراهن في مواقع مرابطة الوحدات العسكرية، كما تم تنظيم عملية التدريب على كيفية استخدام السلاح الجديد وتنسيق أعمال الأطقم القتالية.

وأكد نيستيتشوك أن أفراد الوحدات، التي استلمت منظومة الليزر "بيريسفيت"، خضعوا لدورة تدريبية في أكاديمية موجايسكي العسكرية - الفضائية، بالإضافة إلى أنهم تلقوا الإرشادات النظرية اللازمة، فيما يزاول الأفراد تدريباتهم مباشرة في مواقع تمركز وحداتهم وذلك باستخدام التقنيات والمعدات القتالية، مع تنفيذ إجراءات الانتشار وإعداد المنظومة للاستخدام القتالي.

المصدر: RT