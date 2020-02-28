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أول اختبار بحري لصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي

العلوم والتكنولوجيا

أول اختبار بحري لصاروخ
Sputnik Aleksandr Galperin
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصادر لها في وزارة الدفاع بنجاح الاختبار البحري لصاروخ "تسيركون" الروسي فرط الصوتي وإطلاقه من متن سفينة حربية.

وحسب "تاس" فإن الاختبارات جرت يناير الماضي في بحر بارنتس بشمال روسيا حيث أطلق صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي من متن فرقاطة "ألكسندر غورشكوف" التابعة للبحرية الروسية ودمر الصاروخ هدفا بريا يبعد عن الفرقاطة 500 كيلومتر.

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وكان موقع kp.ru الإلكتروني الروسي قد أفاد في وقت سابق بأن "تسيركون" يمكن أن يطلق من متن سفينة حربية أو غواصة على حد سواء. ولم يستبعد أن يظهر نموذج جوي للصاروخ يطلق من ظهر الطائرة الحربية.

يذكر أن صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي يحلق بسرعة تفوق 10 أضعاف سرعة الصوت، ما يمنع أي نظام للدفاع الجوي أو درع صاروخية من اعتراضه.

ويحاول البنتاغون منذ عام 2016 سرقة أسرار الصاروخ الروسي والاطلاع على مواصفاته. وكان المحلل العسكري الأمريكي، كريس بليزينسي، قد أعلن في وقت سابق أن الصاروخ فرط الصوتي الروسي قادر على تدمير حاملة طائرات أمريكية بضربة واحدة.

كومسومولسكايا برافدا

 

 

 

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