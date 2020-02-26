مدرعة "بومرنغ" تصدر إلى خارج روسيا

أعلن مدير عام الشركة العسكرية الروسية المصنعة للمدرعات، ألكسندر كراسوفيتسكي، أن عربة "بومرنغ" المدرعة المدولبة الحديثة ستصدر إلى خارج البلاد.

وأضاف إن هناك بلدانا جاهزة لشرائها. وأوضح أن شركته بصدد إعداد وثائق ومستندات لازمة لتصدير نسخة من عربة "بومرنغ" المدرعة إلى خارج روسيا.

وأعاد، ألكسندر كراسوفيتسكي، إلى الأذهان أن العربة كشف عنها لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم عام 2015 في الساحة الحمراء بموسكو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 للنصر على ألمانيا النازية. وستعرض عربة " بومرنغ" مرة أخرى، حسب كراسوفيتسكي، العام الجاري في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية.

إقرأ المزيد

وقال إن العربة قد أخضعت لكل الاختبارات الممكنة حيث أكدت كل مواصفاتها التقنية والتكتيكية. وقد بدأت عملية تجميع نماذج اختبارية للعربة لتخضع للاختبار الحكومي الختامي.

وسبق لمدير عام الشركة أن ذكر أن أحدث التكنولوجيات استخدمت عند تصميم وتصنيع العربة التي تستطيع حماية نفسها من الأسلحة فائقة الدقة. وقد تم تصميم برج مدرع غير مأهول متحكم فيه عن بعد سينصب في المركبة. ويتوقع أن يتزود البرج بمدفع أوتوماتيكي بعيار 57 ملم.

المصدر: سلاح روسيا