روسيا تزود "تمساحها الطائر" بصواريخ مجنحة

أكدت مصادر مطلعة في مجال صناعة الطيران الحربي بروسيا أن مروحيات Ka-52M الروسية المطورة لجيش البلاد تسلحت بصواريخ مجنحة جديدة.

وقالت المصادر إن "مروحيات Ka-52M القتالية الروسية الملقبة بالتمساح الطائر باتت قادرة الآن على حمل صواريخ KR المجنحة المعروفة بالـ (منتج 305)، والتي تمكنها من التعامل مع مختلف أنواع الأهداف الأرضية، بما فيها تحصينات ومدرعات العدو على مسافات تصل إلى 100 كلم".

وأشارت المصادر إلى أن المروحيات المذكورة حصلت على تعديلات جديدة زادت من فعاليتها القتالية، وزودت برادارات وأنظمة رؤية وتوجيه وملاحة مطورة.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، قد أشار في مايو الفائت إلى أن الإدارة العسكرية في بلاده تنوي إبرام عقود لتزويد الجيش الروسي بـ 114 مروحية إضافية مطورة من طراز Ka-52M.

أما مدير شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي فقد صرح بأن مروحيات Ka-52M المطورة قد حصلت على أنظمة متطورة وجديدة لكشف ومتابعة الأهداف والتعرف عليها، وازداد مدى تأثير أسلحتها مقارنة بمروحيات ka-52 التقليدية.

إقرأ المزيد

وتصنف مروحيات ka-52 من بين أفضل الطائرات القتالية في العالم، فهي تعمل كمروحيات هجومية، وتستخدم كطائرات حربية متعددة المهام، وتمكنها التقنيات الحديثة التي زودت بها من العمل كمركز قيادة طائر قادر على الاتصال والتنسيق بين الطائرات والمحطات الأرضية.

ويمكن لـ "كا-52" العمل في مختلف الظروف الجوية والمناخية، والتحليق بسرعة 300 كلم/ساعة والوصول إلى ارتفاع 5000 م، بفضل زوج من المراوح العلوية التي يصل طول قطر كل منها إلى 14.5 م، ويمكن طي شفراتها لتشغل مساحات أقل في النسخ البحرية من هذه المروحية.

المصدر: تاس