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اندماج شركتي "سوخوي" وميغ" الروسيتين

العلوم والتكنولوجيا

اندماج شركتي
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إيغور تاراسينكو
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أعلن ناطق باسم شركة الطائرات الموحدة أن الشركة اتخذت قرارا باستحداث مؤسسة جديدة تجمع بين شركتي "سوخوي" و"ميغ" وتتولى إنتاج كل الطائرات الحربية الروسية.

أعلن ناطق باسم شركة الطائرات الموحدة أن الشركة اتخذت قرارا باستحداث مؤسسة جديدة تجمع بين شركتي "سوخوي" و"ميغ" وتتولى إنتاج كل الطائرات الحربية الروسية.

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وأوضح الناطق أن مدير عام شركة "ميغ"، إيليا تاراسينكو سيتولى إدارة المؤسسة الجديدة التي يمكن اعتبارها فرعا عسكريا لشركة الطائرات الموحدة لتصميم كل أنواع الطائرات الحربية الواعدة وإنتاجها وتسويقها وصيانتها.

فيما يتعلق بمدير عام شركة "سوخوي" إيغور أزار، فقد قدم الاستقالة من منصبه.

وكانت صحيفة "فيدوموستي" ووكالة "إنترفاكس" الروسيتان قد أفادتا في وقت سابق بأن وزير الدفاع الروسي السابق، أناتولي سيرديوكوف، هو الذي سيعمل حاليا على تشكيل الفرع العسكري للطائرات الحربية على أساس "سوخوي" و"ميغ" داخل شركة الطائرات الموحدة.

يذكر أن شركة "سوخوي" كانت أكثر الشركات دخلا في روسيا حسب نتائج عام 2017. وحصلت عام 2018 على الربح الصافي بمبلغ قدره 4 مليارات و8 ملايين روبل (نحو 62 مليون دولار) بعد أن باعت منتجاتها بمبلغ 114.5 مليار روبل (ما يعادل نحو 1.84 مليار دولار).

أما الربح الصافي في شركة "ميغ" فكان عام 2018 نحو 56 مليون دولار.

يذكر أن، إيليا تاراسينكو، تولى عام 2014 إدارة شركة "سوخوي سوبرجيت" المدنية، ثم تم تعيينه عام 2016 مديرا عاما لشركة "ميغ" ونائب مدير عام شركة الطائرات الموحدة.

المصدر:إنترفاكس

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