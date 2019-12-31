"ميغ – 35" بقمرة قيادة جديدة

تعمل شركة الطائرات الموحدة على تصميم نموذج قابل للتصدير للمقاتلة "ميغ-35" الخفيفة الواعدة.

وسيتم تزويده بقمرة قيادة جديدة. صرح بذلك مدير عام الشركة ، يوري سلوسار، في حديث أدلى به الاثنين 30 ديسمبر لوكالة "نوفوستي" الروسية .

وحسب ، سلوسار، فإن شركته تجري محادثات مع شركائها الأجانب.

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يذكر أن " ميغ – 35" مزودة بمحركات جديدة تتميز بقوة الدفع الكبيرة. ويمكن تزويدها بالوقود في الجو وقد تكون ثنائية أو أحادية المقاعد حسب أنواع المهام التي توكل إليها.

ويمكن أن تحمل المقاتلة مختلف أنواع الأسلحة تركب في أسفل جناحيها بما في ذلك صواريخ "جو – جو" و"جو – أرض" الموجهة متوسطة وقصيرة المدى، القنابل المتحكم فيها، والصواريخ غير الموجهة بوزن يتراوح بين 100 و 500 كيلوغرام.

وبمقدورها توجيه ضربات جوية بأسلحة ذكية إلى الأهداف البرية والبحرية من دون أن تدخل منطقة الدفاع الجوي للخصم، واستطلاع الأهداف البرية واعتراض المقاتلات المعادية ليلا ونهارا في كافة ظروف الطقس.

أما النموذج القابل للتصدير لـ"ميغ – 35" فيختلف عن النموذج العادي بشكل الجناح وبرادار حديث قادر على اعتراض ومرافقة 30 هدفا جويا في وقت واحد.

المصدر" نوفوستي