أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن اختبارات دبابة "تي – 15" (أرماتا) الروسية ستنتهي عام 2020 الذي يصادف الذكرى المئوية على تصنيع أول دبابة سوفيتية.

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ومضى قائلا إن وزارة الدفاع الروسية ستحدد بناء على نتائج اختبار الدبابة "تي -15" موعد انطلاق عملية إنتاجها المتسلسل وتسليمها للجيش الروسي.

وأعاد، مانتوروف، إلى الأذهان أن عام 2020 يصادف حلول ذكرى مرور 100 عام على تصنيع أول دبابة سوفيتية وستحتفل روسيا العام الجاري بذلك.

يذكر أن عام 1920 شهد اختبارات أول دبابة سوفيتية وهي دبابة " المناضل من أجل الحرية الرفيق لينين". وفي هذه الأثناء أشار، مانتوروف إلى أن "تي – 15" (أرماتا) هي حفيدة لتلك الدبابة الأسطورية التي أنتج أول نموذج لها في 31 أغسطس عام 1920 في مصنع "سورموفو" بمدينة نيجني نوفغورود".

وشكلت دبابة "رينو إف تي – 17" التي استولى عليها الجيش الأحمر في الحرب مع الغزاة الأجانب أساسا لها.

وبلغ طول تلك الدبابة 5 أمتار، وعرضها 1.75 متر، وارتفاعها 2.2 متر. وكانت الدبابة مسلحة آنذاك بمدفع عيار 37 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا