بيلاروس تكشف عن بندقية قنص جديدة

أدخل صناع الأسلحة البيلاروس تعديلات كثيرة في بندقية القنص السوفيتية الأسطورية من طراز "دراغونوف" وأطلقوا على بندقيتهم الجديدة تسمية SCR-TigerBY.

وقد حصلت بندقية القنص على ماسورة جديدة وكاتم للصوت وجهاز تصويب حديث.

Снайперская винтовка «SCR-TigerBY»

Это первая снайперская винтовка, производимая в Беларуси. Оружие оснащено новым прибором беспламенной и бесшумной стрельбы – супрессором. #сделановБеларусиpic.twitter.com/yNitzqlrTF — Минобороны Беларуси (@MOD_BY) January 28, 2020

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وحسب صناع البندقية فإن الماسورة الجديدة يمكن أن تتحمل 8 آلاف إطلاق للنيران، ما سمح برفع فاعلية الرمي على مسافات تتراوح بين 300 و 800 متر. أما تزويد البندقية بـ"لوحة بيكاتيني" فيركب فيها جهاز التصويب البصري التكتيكي من طراز "بوما" بعدسة مكبرة بمقدار 12 مرة.

في حين يخفف كاتم الصوت من شدة الضجيج ويمنع الرامي من التعرض للهب الناتج عن إطلاق النيران من البندقية في الليل.

يذكر أن بندقية القنص البيلاروسية الجديدة كشف عنها لأول مرة في معرض MILEX 2019 في مينسك حيث قال ناطق باسم الشركة المصنعة للبندقية إن دقة الرمي فيها ازدادت ضعفا مقارنة ببندقية "راغونوف".

المصدر: روسيسكايا غازيتا