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الروس يصممون بندقية قنص تتميز بالتحكم فيها عن بعد

العلوم والتكنولوجيا

الروس يصممون بندقية قنص تتميز بالتحكم فيها عن بعد
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صورة أرشيفية
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بدأت الصناعة الدفاعية الروسية بتصميم بندقية قنص يمكن تعميرها وتوجيهها عن بعد.

وقد طلب القناصون من المهندسين أن يصمموا بندقية قنص آمنة لا تتطلب تدخل الإنسان عند إطلاق النار منها. وهناك مشكلة صعبة مطروحة أمام المهندسين وهي جعل البندقية تعيد التعمير أوتوماتيكيا. لذلك قرروا تصميم  مغلاق كهرومغناطيسي غير ميكانيكي يستخدم في بندقيات القنص الكلاسيكية.

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وأصبحت عملية إعادة تعمير البندقية، حسب وكالة "نوفوستي" الروسية، حجر عثرة عند تصميم بندقيات القنص الأوتوماتيكية سواء في روسيا أو الولايات المتحدة.

وصرح مدير عام شركة ORSIS الروسية،  فلاديمير زلوبين أن العمل على تصميم بندقية قنص متحكم فيها عن بعد يجري في شركته على قدم وساق وأضاف قائلا: "لدينا تصاميم ستوضع في أساس البندقية الجديدة"،  فيما تكتم عن ذكر تفاصيلها، قائلا إن الحديث عن المقارنة بين بندقيتي القنص الكلاسيكية والأوتوماتيكية سابق للأوان.

وأعاد زلوبين، إلى الأذهان أن المهندسين الأمريكيين كانوا قد أعلنوا عن تصميم بندقية قنص ذكية متحكم فيها عن بعد. لكن وسائل الإعلام أوردت لاحقا معلومات عن اختراقها وأظهرت عددا كبيرا من السلبيات في تصميمها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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