بندقية قنص ستحل محل الأسطورة SVD لدى القوات الخاصة الروسية

أكد المهندس وكبير المصممين في معمل كلاشينكوف سيرغي أورجومتسيف، أن بندقية القنص الجديدة "تشوفاكين" أو S V CH ستحل محل بندقية SVD في الجيش والقوات الخاصة الروسية.

وقال أورجومتسيف:" منذ العام 2017 نعمل وفق خطة إنتاج تراعي المتطلبات الفنية والتكتيكية للقوات العسكرية والأمنية الروسية، وخلال العامين القادمين سنستكمل خطتنا، لتزويد عملائنا بالكميات المطلوبة من الأسلحة اللازمة لمهامهم".

وأضاف المصمم "تهتم جميع القوى العسكرية والأمنية وقوات الشرطة في روسيا ببندقية S V CH الجديدة، والاهتمام الأكبر بهذه البندقية أبدته وزارة الدفاع في البلاد كون قواتها الخاصة تعتمد بشكل كبير على بندقية SVD الشهيرة، لكن هذه البندقية لم تتطور في السنوات الأخيرة بشكل كبير لتلبي المتطلبات الحالية".

وتتميز بندقية القنص الجديدة S V CH التي تختبرها روسيا منذ عامين تقريبا بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك المقوى، طوله 995 ملم فقط مزود بسبطانة بطول 410 ملم، ما يجعلها عملية وسهلة الحمل مقارنة ببنادق القنص الأخرى.

كما زودت هذه البندقية بالعديد من الملحقات التي تجعلها أداة عملية في المعارك، كأخمص متحرك يناسب جميع مستخدميها، وسكك خاصة تمكن من تزويدها بمختلف أنواع المناظير وأجهزة التصويب الليزرية والبصرية.

وأتت هذه البندقية بعدة نماذج يمكنها إطلاق رصاصات من عيار 7.62/54 ملم، 7.62/51 ملم، 8.6/70 ملم، ولها نوعان من المخازن بسعة 15 و20 طلقة.

المصدر: زفيزدا