اكتشاف شكل جديد من الشفق القطبي يشبه الكثبان الرملية

اكتشف علماء فلك هواة شكلا جديدا من الأضواء الشمالية تشبه الكثبان الرملية التي تسببها موجات الأكسجين المتدفقة عبر تيار من الجزيئات الشمسية.

ويمتد عرض الضوء ذي اللون الأخضر على مسافة تزيد عن 30 ميلا (نحو 48 كم)، ويوجد على ارتفاع أكثر من 60 ميلا (نحو 96 كم) في المنطقة الوسطى.

Suomalaiset harrastajat löysivät uuden revontuli-ilmiön https://t.co/aupmnzDltL — Helsingin Sanomat (@hsfi) January 29, 2020

وتعرف فريق الهواة على هذا الشكل الجديد من الشفق القطبي، عن طريق الصدفة، بعد أن طلبت فيزيائية الفضاء مينا بالمروث، من جامعة هلسنكي، من مراقبي الشفق القطبي إرسال الصور التي التقطوها للأضواء الشمالية من أجل كتاب تستعد لكتابته.

helsinki.fi/Kari Saari

وسلط هواة الفلك الضوء على صور لشفق قطبي معين لا يبدو أنه يشبه أي أنواع أخرى معروفة من هذه الظاهرة، وأطلقوا عليه اسم "الكثبان الشفقية".

وقالت بالمروث ربما هذا النوع الجديد من الشفق تشكل داخل الغلاف الجوي الأوسط، وهو يقدم فرصة مثيرة "للتحقيق في ظروف الغلاف الجوي العلوي".

إقرأ المزيد

وطلبت بالمروث من علماء الفلك الهواة التقاط صور إضافية لهذا الشفق القطبي، والذي تم رصده في كل من لايتيلا وروفيسي، جنوب غرب فنلندا.

ولاحظت بالمروث التفاصيل نفسها في صورتين مرسلتين التقطتا في الوقت نفسه من الموقعين المختلفين في فنلندا، ما سمح لها مع زملائها بتحديد الارتفاع والجوانب الأخرى للظاهرة، مثل التباعد بين تموجات "الكثبان الشفقية".

وأشارت بالمروث إلى أن اللون الأخضر للعرض الضوئي للشكل الجديد من الشفق القطبي، ناتج عن الأكسجين المتهيج، وعلى الأرجح كان سببه اضطرابات في الغلاف الجوي تعرف باسم موجات الجاذبية.

المصدر: ديلي ميل