روسيا تصمم رادارا يكشف درونات صغيرة الحجم

يعمل المهندسون العسكريون الروس على تصميم رادار بوسعه اكتشاف درونات صغيرة الحجم على مسافة بعيدة.

ويعمل الرادار المذكور في مجال تيرا هرتس للترددات، ما يعني أن طول الموجة يقل عن ميلمتر واحد.

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وقال مدير عام شركة "إر تي إي" بافل لابتيف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن تلك الرادارات ستعمل في الفضاء الكوني، مشيرا إلى الرادار الذي يعتمد الموجات التي يقل طولها عن ميلمتر واحد ويسمح بتركيز الأجهزة على هدف صغير الحجم وتحديد مواصفاته والمادة التي يصنع منها وسرعته و مساره، الأمر الذي يعتبر مستحيلا بالنسبة إلى مجالات ترددية أخرى.

واستطاع خبراء الشركة تحقيق هذا الإنجاز العام الماضي حيث استبدلوا مكونات إلكترونية في الرادار ليكون قادرا على كشف الأهداف البعيدة صغيرة الحجم. ويعمل الآن الخبراء على تزويد الرادار ببرمجيات لازمة من شأنها التحديد السريع لمواصفات الدرونات وإرسال المعلومات عنها إلى مركز القيادة لتدميرها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا