 
مباشر
عاجل
تجدد المواجهات بين المحتجين والأمن وسط بيروت

تحطم طائرة X-61A الأمريكية المسيرة بعد الإعلان عن نجاحها في التحليق

أخبار العالم

تحطم طائرة X-61A الأمريكية المسيرة بعد الإعلان عن نجاحها في التحليق
youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3ov

أعلنت شركة Dynetics المصممة لطائرة X-61A المسيرة متعددة الاستخدام، أنها فقدت طائرتها المزودة بمحرك توربيني، بعد إطلاقها من طائرة نقل عسكرية بساعة ونصف.

وتم إطلاق الدرون من طائرة نقل حاملة من طراز Hercules، حيث بقيت الطائرة المسيرة تحلق في الجو لأكثر من ساعة ونصف.

ويتلخص برنامج Gremlins في استخدام عدد كبير من الطائرات بدون طيار رخيصة، تعمل في سرب كامل لتضليل أنظمة الدفاع الجوي للعدو.

هذه الدرونات، مزودة بمحرك نفاث وستتمكن من قطع مسافات تصل إلى ألف كيلومتر.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بكلمات مؤثرة.. طفلة تقدم النصيحة لأخيها الرضيع