تحطم طائرة X-61A الأمريكية المسيرة بعد الإعلان عن نجاحها في التحليق

أعلنت شركة Dynetics المصممة لطائرة X-61A المسيرة متعددة الاستخدام، أنها فقدت طائرتها المزودة بمحرك توربيني، بعد إطلاقها من طائرة نقل عسكرية بساعة ونصف.

وتم إطلاق الدرون من طائرة نقل حاملة من طراز Hercules، حيث بقيت الطائرة المسيرة تحلق في الجو لأكثر من ساعة ونصف.

ويتلخص برنامج Gremlins في استخدام عدد كبير من الطائرات بدون طيار رخيصة، تعمل في سرب كامل لتضليل أنظمة الدفاع الجوي للعدو.

هذه الدرونات، مزودة بمحرك نفاث وستتمكن من قطع مسافات تصل إلى ألف كيلومتر.

المصدر: نوفوستي