الجيش الصيني ينشر فيديو لتدريب الطواقم النسائية على قيادة دبابة حديثة

نشر الجيش الصيني على شبكة الإنترنت مقطع فيديو أظهر تدريب الطواقم النسائية على قيادة وصيانة دبابة ZTQ-15 الصينية.

جاء في مدونة نشرتها شبكات التواصل الاجتماعي الملحقة بالفيديو أن تدريب النساء على صيانة الدبابات جرى في منطقة تبت العسكرية.

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وأظهر الفيديو الفتيات الصينيات اللواتي يقمن بصيانة الدبابة وغسلها ويحملّن الذخائر فيها ويطلقن النيران منها.

يذكر أن دبابة ZTQ-15 كشف عنها لأول مرة في العرض العسكري الذي أقيم في بكين عام 2009 بمناسبة حلول الذكرى الـ70 لاستقلال الصين.

وأفادت وسائل الإعلام آنذاك بأن الدبابة تزن 36 طنا وأنها تتزود بمحرك ينتج قوة 1000 حصان، ما زاد إلى حد بعيد من قدرتها على اجتياز الحواجز بشتى أنواعها.

كما تم تزويد الدبابة بمدفع عيار 105 ملم تنقل الذخائر والصواريخ إليه أوتوماتيكيا. ونصبت في أعلى برج الدبابة وحدة قتالية متحكم فيها عن بعد مزودة برشاش عيار 12.7 ملم. ويوجد في الدبابة مكيف الهواء ونظام الاتصال والملاحة الفضائيان.

وبمقدور الدبابة السير بسرعة 70 كيلومترا في الساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا