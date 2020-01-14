اختبار منظومة جديدة للحماية النشيطة على دبابة "تي – 72" الروسية المطورة

يتهيأ الجيش الروسي لاختبار مجموعة جديدة حديثة من أجهزة الحماية النشيطة من طراز "دروزد – 2" ( تي كا بي-0252).

ويمكن الاطلاع على مواصفاتها في موقع الحكومة الروسية للمبيعات.

ولفت الخبراء من خلال الاطلاع على تلك المواصفات إلى أن منظومة الحماية النشيطة تركب في دبابة "تي – 72 بي كا" وتتضمن ذخائر واقية من طراز "زي أو إف 77" التي تستخدم كذلك في منظومة "أفغانيت" للحماية النشيطة التي تركب بدورها في دبابة "تي – 14" (أرماتا) الروسية الواعدة.

إقرأ المزيد

ويبدو أن الحديث لا يدور حول اختبار نموذج تجريبي من منظومة الحماية النشيطة "دروزد – 2" فقط بل واستعراض إمكاناتها في ظروف مشابهة للقتال الحقيقي. ومن غير المستبعد أن يكشف عنها عما قريب في معارض المعدات الحربية حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر خاصة بها.

ومن المعلوم أن منظومة الحماية النشيطة "دروزد – 2" لن تستخدم في المدرعات الثقيلة فحسب بل وفي المدرعات الخفيفة وحتى في الشاحنات.

يذكر أن الحماية النشيطة تقضي باعتراض قذائف وصواريخ تستهدف المدرعات الصديقة أو التشويش عليها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا