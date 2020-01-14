 
مباشر

اختبار منظومة جديدة للحماية النشيطة على دبابة "تي – 72" الروسية المطورة

العلوم والتكنولوجيا

اختبار منظومة جديدة للحماية النشيطة على دبابة
Twitter.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2bb

يتهيأ الجيش الروسي لاختبار مجموعة جديدة حديثة من أجهزة الحماية النشيطة من طراز "دروزد – 2" ( تي كا بي-0252).

ويمكن الاطلاع على مواصفاتها في موقع الحكومة الروسية للمبيعات.

ولفت الخبراء من خلال الاطلاع على تلك المواصفات إلى أن منظومة الحماية النشيطة تركب في دبابة "تي – 72 بي كا" وتتضمن ذخائر واقية من طراز "زي أو إف 77" التي تستخدم كذلك في منظومة "أفغانيت" للحماية النشيطة التي تركب بدورها في دبابة "تي – 14" (أرماتا) الروسية الواعدة.

إقرأ المزيد
تزويد دبابات الجيش الروسي
تزويد دبابات الجيش الروسي "تي – 72" بأجهزة الحماية المطورة

ويبدو أن الحديث لا يدور حول اختبار نموذج تجريبي من منظومة الحماية النشيطة "دروزد – 2" فقط بل واستعراض إمكاناتها في ظروف مشابهة للقتال الحقيقي. ومن غير المستبعد أن يكشف عنها عما قريب في معارض المعدات الحربية حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر خاصة بها.

ومن المعلوم أن منظومة الحماية النشيطة "دروزد – 2"  لن تستخدم في المدرعات الثقيلة فحسب بل وفي المدرعات الخفيفة وحتى في الشاحنات.

يذكر أن الحماية النشيطة تقضي باعتراض قذائف وصواريخ تستهدف المدرعات الصديقة أو التشويش عليها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا