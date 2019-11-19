تزويد دبابات الجيش الروسي "تي – 72" بأجهزة الحماية المطورة

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورا فوتوغرافية لدبابة "تي – 72 بي 3" الروسية المزودة بأجهزة الحماية النشيطة الحديثة من طراز "آرينا".

وأظهرت الصور عددا كبيرا من المنصات الصغيرة المخصصة لإطلاق صواريخ مضادة، كما أظهرت شبكات تحمي جسم الدبابة من القذائف المضادة للدروع.

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وقال الخبراء إن أجهزة الحماية النشيطة المطورة المنصوبة في دبابة "تي – 72 بي3" من طراز "أرينا" تختلف عما كان قد كشف عنه في المعارض الدفاعية. والمقصود بالأمر هو عدد منصات إطلاق الصواريخ المضادة.

ويرى الخبراء أن أجهزة الحماية المطورة "أرينا" لا تزود بها الدبابات والمدرعات الحديثة فحسب بل والمدرعات القديمة التي لا تزال في حوزة الجيش الروسي. ولم يستبعدوا أن تزود بها دبابة "تي – 90" الروسية الحديثة.

يذكر أن الاتحاد السوفيتي أول من بدأ في ثمانينيات القرن الماضي بتزويد دباباته بأنظمة الحماية النشيطة. وباشر بالإنتاج الصناعي لنظام الحماية "دروزد" الذي تزودت به دبابات "تي – آ دي55" السوفيتية الصنع، ثم تم تصميم نظام "آرينا" للحماية النشيطة. وقد تم الكشف عنه في المعارض العديدة حيث نصب في دبابات "تي – 80 أو" و"تي – 72 إم 1 إم" وعربات المشاة القتالية "بي إم بي – 3".

لكن لهذا النظام بعض السلبيات. وحاول المهندسون إجراء تعديلات في تصميمه ليكون قادرا على تدمير كافة أنواع الصواريخ والقذائف التي تستهدف المدرعات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا