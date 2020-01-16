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القوات الخاصة الروسية تتزود بـ"الدبابات الطائرة"

العلوم والتكنولوجيا

القوات الخاصة الروسية تتزود بـ
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صورة أرشيفية
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تتسلم القوات الخاصة الروسية العام الجاري مروحية مدرعة جديدة أطلقت عليها تسمية "الدبابة الطائرة". وهي مروحية "مي- 8 آ إم تي شا- في إن".

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وقالت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن مصادر لها في وزارة الدفاع الروسية إن المروحية ستخضع الخريف المقبل للاختبارات في الجيش الروسي كي يكون النموذج المزود بالصواريخ الموجهة جاهزا بحلول عام 2021. أما النموذج المزود بالصواريخ غير الموجهة فسيتم إعداده للاختبار مطلع العام الجاري.

وتستطيع  المروحية  تدمير الأهداف الجوية والبرية والبحرية على بعد 20 كيلومترا. وبوسعها أن تحمل طنيْن من القنابل  الجوية و4 صواريخ بعيدة المدى من طراز "هرمز" أو 8 صواريخ " أتاكا" فوق الصوتية.

ويتوقع أن تتزود المروحية بمحرك مطور قوي. أما قدرتها النارية فتتفوق على المروحيات الضاربة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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