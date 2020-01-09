فيديو مذهل لمروحية روسية تحط على متن فرقاطة في عرض البحر

تدرب طيارو مروحية "كا – 27" البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي على الهبوط على متن فرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" السائرة في البحر والإقلاع منه.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن التدريبات جرت في البحر ليلا ونهارا، مضيفا أن المروحيات البحرية المضادة للغواصات "كا – 27 بي إل" ومروحيات "كا – 27 بي إس" للإنقاذ والبحث نفذت 20 عملية للهبوط والإقلاع حيث استعرضت طريقة جريئة للهبوط على السفينة السائرة في البحر وليست واقفة كما هو المعتاد. وتطلبت تلك الطريقة إظهار المزيد من المهارة والصبر والأداء الممتاز من قبل طياري المروحيات الذين يلحقون دائما بمنصة سائرة قدما.

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يذكر أن مروحية كا – 27" تشكل أساسا لتشكيلات المروحيات البحرية الروسية وهي تضمن الاستطلاع الجوي ومكافحة الغواصات في مصلحة مجموعات السفن الروسية كبيرة الحجم.

وقد خضعت مروحية "كا – 27" عام 2017 لعملية تحديث وحصلت على أجهزة لاسلكية إلكترونية وأجهزة ملاحة حديثة. كما تم تزويدها بأنظمة حديثة لاكتشاف الغواصات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا