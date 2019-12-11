البحرية الروسية تطلق صواريخ "كاليبر" في البحرين الأسود والأبيض

أطلقت فرقاطة "الأميرال آسن" الروسية صواريخ "كاليبر" المجنحة نحو الأهداف الواقعة على الشاطئ وذلك أثناء التدريبات التي تجريها قيادة أسطول البحر الأسود.

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وقال المتحدث باسم أسطول البحر الأسود المقدم البحري، أليكسي روليوف، إن الفرقاطة أطلقت الصواريخ من ميدان التدريب البحري في البحر الأسود ودمرت بنجاح هدفا افتراضيا لها حيث قطع الصاروخ مسافة 140 ميلا بحريا (ما يعادل 250 كيلومترا) محلقا في مسار معقد.

هذا وأجريت تدريبات بحرية أخرى في البحر الأبيض بشمال روسيا حيث أطلقت فرقاطة "غريمياشي" الروسية الحديثة صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المضادة للسفن.

يذكر أن فرقاطة "غريمياشي" من مشروع 20350 تجتاز حاليا اختبارات أخيرة قبل تسليمها للبحرية الروسية. وتم تزويد الفرقاطة بمنصات يمكن أن تطلق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة والباليستية و"تسيركون" فرط الصوتية المضادة للسفن.

المصدر: فيستي