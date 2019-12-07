اختتام أكبر تدريبات بحرية مصرية روسية مشتركة في المتوسط

اختتمت اليوم التدريبات البحرية المصرية الروسية المشتركة "جسر الصداقة 2019"، التي تعد أكبر تدريبات مشتركة في مسرح عمليات البحر المتوسط.

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وشارك في هذه التدريبات عدد من الوحدات البحرية المصرية، بينها فرقاطات ولنشات صواريخ، وسفن إمداد، وعناصر من القوات الخاصة البحرية، ومن الجانب الروسي، عدد من الفرقاطات والسفن الضاربة، وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية.

واشتمل التدريب على تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية بالبحر، تضمنت رمايات مدفعية بالذخيرة الحية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية والدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية، وتأمين سفينة ذات شحنة استراتيجية هامة، وتنفيذ تمارين مواصلات إشارية، وممارسة حق الزيارة والتفتيش، بالإضافة إلى تنفيذ معركة تصادمية بين التشكيلات البحرية، وتم خلالها فتح مراكز قيادة وسيطرة مشتركة، وأيضاً تم تنفيذ بعض التمارين ذات المهارات البحرية المختلفة كتشكيلات الإبحار، وإمداد السفن بالوقود بالبحر والتصوير الجوي.

وترافق هذا مع التدريب على العمل المشترك، من خلال مراكز قيادة وسيطرة، بهدف تحقيق التجانس، وتوحيد مفاهيم السيطرة وقيادة عمليات التشكيلات النوعية بالبحر.

وأظهرت التدريبات، مدى خبرة وكفاءة القوات المشاركة من الجانبين في التخطيط وإدارة الأعمال القتالية بالبحر، والسيطرة على الوحدات البحرية المشتركة، واكتساب القادة والضباط، وأطقم الوحدات البحرية للمهارة الفائقة، في التعامل مع التهديدات النمطية وغير النمطية.

وشهد المرحلة الختامية للتدريبات كل من نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي، وقائد أسطول الشمال.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية