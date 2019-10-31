نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للحظة تجهيز القوات الروسية والمصرية صواريخ الدفاع الجوي لتوجيه ضربات للعدو المفترض، خلال مناورات "سهم الصداقة-2019" الأولى من نوعها في التاريخ.

إقرأ المزيد

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه لأول مرة تقوم القوات المشتركة لروسيا ومصر، في إطار تدريب "سهم الصداقة-2019"، بعمليات تعبئة مجمعي الصواريخ الدفاعية Buk-M2E و Tor-M2E على أرض مصر.

وتجري المناورات المشتركة للدفاع الجوي الروسي المصري "سهم الصداقة-2019" في الفترة من 26 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، في المركز التكتيكي للتدريب التابع لقوات الدفاع الجوي بجمهورية مصر العربية، وتهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.

المصدر: RT