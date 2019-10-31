 
مباشر
عاجل
مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية حول مسألة عزل ترامب

مناورات صاروخية غير مسبوقة للجيشين الروسي والمصري

أخبار العالم العربي

مناورات صاروخية غير مسبوقة للجيشين الروسي والمصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mn26

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للحظة تجهيز القوات الروسية والمصرية صواريخ الدفاع الجوي لتوجيه ضربات للعدو المفترض، خلال مناورات "سهم الصداقة-2019" الأولى من نوعها في التاريخ.

إقرأ المزيد
روسيا تعلن عن منظومة الصواريخ التي يتدرب عليها الجنود في مصر (صور)
روسيا تعلن عن منظومة الصواريخ التي يتدرب عليها الجنود في مصر (صور)

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه لأول مرة تقوم القوات المشتركة لروسيا ومصر، في إطار تدريب "سهم الصداقة-2019"، بعمليات تعبئة مجمعي الصواريخ الدفاعية Buk-M2E و Tor-M2E على أرض مصر.

وتجري المناورات المشتركة للدفاع الجوي الروسي المصري "سهم الصداقة-2019" في الفترة من 26 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، في المركز التكتيكي للتدريب التابع لقوات الدفاع الجوي بجمهورية مصر العربية، وتهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قائد القيادة المركزية الأمريكية يكشف عن مشاهد من عملية استهداف البغدادي