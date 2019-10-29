أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استخدام أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك إم2 إي"، خلال مناورات "سهم الصداقة-2019" الأولى من نوعها بين القوات المصرية والروسية.

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وقال الكابتن ماكسيم سافيتش قائد المنظومة: "خلال التدريبات العملية الأولى المشتركة على منظومة بوك، أدخلت القوات البيانات الأولية وتم نقل المعدات إلى مستويات مختلفة من الاستعداد القتالي".

وتتمتع المنظومة الروسية الحديثة "بوك إم2"، بقدرات فائقة، فمدة الانتقال من نظام المناوبة إلى نظام القتال 20 ثانية فقط، حيث يعد مجمع "بوك" منظومة مضادة للطائرات ويستخدم في القوات البرية والبحرية الروسية، كما أن المجمع مخصص لمكافحة الأهداف الأيرودينامية الطائرة بسرعة تصل لـ830 مترا في الثانية وذلك على الارتفاعات المتوسطة والصغيرة وعلى مسافة 30 كيلومتر.

وتجرى المناورات المشتركة للدفاع الجوي الروسي المصري "سهم الصداقة-2019" في الفترة من 26 أكتوبر إلى 7 نوفمبر في المركز التكتيكي للتدريب التابع لقوات الدفاع الجوي بجمهورية مصر العربية وتهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية