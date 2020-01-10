علماء يكشفون غموض "همهمة" غريبة سُمعت حول العالم!

تتبع علماء طنين "همهمة" غامضة سُمعت في أنحاء مختلفة من العالم لأكثر من عام، ليتبين أنها ناجمة عن ولادة بركان تحت الماء.

ورُصد أكثر من 400 إشارة طنين من قبل علماء الأرض، منذ عام 2018، ولكن أصولها لم تكن معروفة.

والآن، كشفت دراسة جديدة أنها ناجمة عن خزان مملوء بالصهارة في أعماق المحيط الهندي، بين مدغشقر وموزمبيق، عندما ولد بركان جديد.

وبدأت الأجهزة بالتقاط إشارات لآلاف الزلازل في مايو 2018، بما في ذلك واحدة من الهزات التي بلغت قوتها 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت "مايوت" في أرخبيل جزر القمر.

وقال فريق البحث في مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (GFZ) في بوتسدام، إن هذا "أثار فضول المجتمع العلمي".

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وكان هناك اقتراح بأن الهمهمة قد تكون مرتبطة ببركان جديد تحت الماء، بعرض 3.1 ميل، اكتُشف في المنطقة في عام 2019.

واستخدم علماء الجيولوجيا طرقا جديدة لمساعدتهم على تجميع جدول زمني لمدة عام، لإعادة بناء صورة حديثة لما حدث.

وكشفت الدراسة التي نشرت هذا الأسبوع في مجلة Nature Geoscience، أن المرحلة الأولى تضمنت الصهارة التي ترتفع بسرعة من خزان في الوشاح على عمق 18 ميلا تحت سطح الأرض، ما أدى إلى فتح قناة في قاع المحيط، يسمح للصهارة بالتدفق والبدء في تشكيل بركان جديد تحت الماء.

وأظهرت دراسة أوقيانوغرافية في مايو 2019 أن بركانا تشكل في المكان نفسه.

المصدر: ذي صن