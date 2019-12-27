مصر تصدر بيانا رسميا حول نقل تماثيل لأبو الهول من الكرنك إلى ميدان التحرير

أصدرت وزارة الآثار المصرية توضيحا حول نقل تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش إلى ميدان التحرير في القاهرة، مبينة أن الحديث يدور عن قطع من خلف مباني الطوب اللبن وليس جانبي طريق الكباش.

وقال المدير العام لآثار الكرنك، مصطفي الصغير، حسب بيان أصدرته الوزارة، إن "تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش التي سيتم نقلها من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، ليست من التماثيل الموجودة على جانبي طريق الكباش المعروف الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، ولا التماثيل الموجودة أمام واجهة معبد الكرنك".

وتابع الصغير: "لكن تم اختيارها من بين تماثيل موجودة خلف واجهة المعبد (الصرح الأول) على جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول".

وأضاف: "تعكف الوزارة حاليا على دراسة وتوثيق هذه التماثيل بشكل كامل، والقيام بكل أعمال الصيانة والترميم اللازمة للحفاظ على هذه التماثيل".

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي "في إطار الخطة الشاملة لترميم ودراسة هذه التماثيل ضمن آثار معابد الكرنك وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية".

وسبق أن أنجزت وزارة السياحة والآثار المصرية أكثر من 90% من مشروع ترميم وإحياء طريق الكباش، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه أمام الزائرين خلال عام 2020.

المصدر: RT