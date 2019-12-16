روسيا تختبر أقوى كاسحات الجليد النووية

ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن كاسحة الجليد الروسية "آركتيكا" والتي ستصبح أقوى كاسحة جليد نووية في العالم أكملت المرحلة الأولى من الاختبارات البحرية.

وقال بيان صادر عن مصنع "البلطيق" التابع للمؤسسة الروسية المتحدة لبناء السفن "في الـ 14 من ديسمبر الجاري عادت كاسحة الجليد العاملة بالطاقة النووية آركتيكا إلى حوض البناء التابع لمصنعنا، بعد أن انتهت من الاختبارات الأولية في خليج فنلندا".

وأضاف البيان "مرحلة الاختبارات الأولية لهذه السفينة تمت بنجاح، لقد جرى التحقق من عمل مولدات الديزل الاحتياطية، وكذلك أثبتت أنظمة الاتصال والملاحة في هذه السفينة كفاءتها، وتمكنت السفينة من الوصول إلى سرعة 6 عقد بحرية".

إقرأ المزيد

وبنت روسيا كاسحة الجليد المذكورة في إطار المشروع الحكومي 22220 الذي يتضمن إنتاج أكبر وأقوى كاسحات جليد تعمل بالطاقة النووية في العالم، والذي يهدف حاليا لبناء 3 كاسحات هي "آركتيكا" و"سيبير" و"أورال"، لضمان الريادة الروسية في القطب الشمالي.

ويبلغ طول هذه الكاسحات 173.3 م، وعرضها 34 مترا، وتمتلك إزاحة تعادل 33.5 ألف طن، وبإمكانها كسر طبقات من الجليد تصل سماكتها إلى 3 أمتار.

المصدر: نوفوستي