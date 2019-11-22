نبذة عن حياة مصمم المروحيات الروسية ميخائيل ميل

يصادف يوم 22 نوفمبر ذكرى مرور 110 أعوام على ميلاد أسطورة صناعة المروحيات السوفيتية ومصمم أسرة كبيرة من المروحيات بدءا من "مي – 1" وانتهاء بـ"مي – 35" ميخائيل ميل.

لقد طافت مروحياته عشرات بلدان العالم وحطمت عددا كبيرا من الأرقام القياسية العالمية من حيث الإنتاج الصناعي على دفعات وحمولتها ومجالات استخدامها.

ويعتبر، ميخائيل ميل، (1909 - 1979) أحد مؤسسي صناعة المروحيات السوفيتية. أنهى في ثلاثينات القرن الماضي معهد الطيران، ثم عمل مهندسا في مركز الديناميكا الجوية. وتم تعيينه عام 1942 نائبا لكبير مصممي مكتب "كاموف" للتصاميم الجوية، ثم تولى عام 1947 منصب كبير مصممي المكتب.

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وفي عام 1964 تم تعيينه كبير مصممي مكتب المروحيات للبحوث العلمية. وتولى عام 1967 إدارة مصنع موسكو للمروحيات الذي يحمل حاليا اسمه.

وقد أنتج المصنع تحت إدارته مروحيات "مي – 1" ،مي-4" ،"مي-6" "مي-8" ،"مي-10كا"، "مي-12"، "مي-14"، "مي-24" ونماذج متنوعة منها.

أما مروحيات "مي – 26" ،"مي-35"، "مي38" فتواصلت منطقيا ومبدئيا بتلك المروحيات .

وطبق مكتب "ميل" لتصاميم المروحيات لأول مرة تكنولوجيا محرك التوربين الغازي الذي استخدم في المروحيات الثقيلة "مي – 6" ، "مي – 10" ، "مي -26" وكذلك "مي – 12" التي منحت جائزة "سيكورسكي" لكونها أكثر مروحية حمولة في العالم.

واستورد في خمسينيات القرن الماضي أكثر من 30 بلدا مروحيات من مصنع "ميل". وسمحت مواصفاتها الجوية التقنية باستخدامها كمروحيات ضاربة ومروحيات نقل واستطلاع في الجيش ومروحيات زراعية ومستشفيات طائرة ومروحيات إطفاء الحرائق وغيرها.

المصدر: مكتب "ميل" للتصاميم