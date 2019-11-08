روسيا تباشر تسيير دوريات جوية شمالي سوريا

باشرت مروحيات عسكرية روسية تغطية دوريات الشرطة الروسية في منطقة الحدود بين سوريا وتركيا، المسيّرة هناك بموجب مذكرة سوتشي الروسية التركية لشمال شرقي سوريا.

وقال الطيار في القوات الجوية الفضائية الروسية دميتري إيفانوف للصحفيين: "لقد بدأنا تنفيذ المهام الخاصة بتسيير دوريات جوية في محافظات الشمال السوري. سنجري التحليقات يوميا على كافة المحاور، وستنفذها أزواج من المروحيات على ارتفاع ما بين 50 و60 مترا".

وأوضح أن المروحيات سترافق أرتال الشرطة العسكرية الروسية وستتولى تأمين مناطق تسيير الدوريات.

ومساء أمس الخميس أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بورينكوف أن طيران الجيش الروسي سيّر في 7 نوفمبر أول دورية جوية في شمال شرق سوريا، حيث نفذت مروحياته تحليقا على مسار مطار كويريس – عين عيسى - الرقة – بحيرة الأسد – مطار كويريس.

يذكر أن بحوزة القوات الروسية في سوريا مروحيات ضاربة من نوع "كا-52" (التمساح) و"مي-28 إن" (صياد الليل)، ومروحيات نقل قتالية "مي-8" و"مي-35 إم".

وكانت الشرطة الروسية قد سيرت مع حرس الحدود التركي دوريات مشتركة في الشمال السوري في 1 و5 نوفمبر الجاري.

المصدر: وكالات