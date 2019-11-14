بيع درونات صينية للشرق الأوسط تقرر بنفسها من يعيش ومن يموت

قال تقرير جديد إن الصين تبيع طائرات من دون طيار من طراز Blowfish، يمكنها أن تقرر من يعيش أو يموت، إلى الجيوش في الشرق الأوسط حيث توجد عدة أزمات هناك.

وتقول التقارير إن الآلات الحربية دون طيار، التي تنتجها شركة Ziyan الصينية، قادرة على شن ضربات ذاتية التحكم من خلال ترسانتها من قذائف الهاون وقاذفات القنابل والرشاشات.

#CyberpunkisNow China is marketing/selling the Blowfish A3 (an autonomous drone armed with a machine gun) to international buyers.



Chinese company Ziyan has already sold the weapon to countries in the Middle East per US Defense Secretary Mark Esper.https://t.co/diP38fr29opic.twitter.com/zexsrS6dXc — ΜΔDΞRΔS (@hackermaderas) November 7, 2019

كما تشير التقارير إلى أنه "من المستحيل التصدي" لها، وقد أوضح البنتاغون بالفعل أنه يخشى أن ينتهي بها المطاف في الأيدي الخطأ.

ويخشى بعض الخبراء العسكريين من أن يؤدي بيع هذه الدرونات التي تعتمد الذكاء الصناعي، إلى المزيد من إراقة الدماء في المنطقة المضطربة، بحسب تقرير موقع news.com.

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ويحذر أستاذ الذكاء الصناعي بجامعة نيو ساوث ويلز، توبي والش: "سيكون من المستحيل الدفاع عن نفسك"، وأضاف: "بمجرد بدء إطلاق النار، فإن كل إنسان في ساحة المعركة سيموت".

وكشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير مؤخرا عن أن الطائرات دون طيار في الصين، مبرمجة لتقرر بنفسها من يعيش ومن يموت.

وقال أمام مؤتمر لجنة الأمن القومي حول الذكاء الصناعي: "الحكومة الصينية تصدر بالفعل بعض الطائرات الجوية العسكرية الأكثر تطورا إلى الشرق الأوسط"، وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، يقوم مصنعو الأسلحة الصينيون ببيع طائرات دون طيار ويعلنون أنها قادرة على التحكم الكامل ذاتيا، بما في ذلك القدرة على شن ضربات قاتلة وموجهة".

المصدر: ذي صن