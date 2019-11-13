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إحدى أكثر الطائرات الأمريكية سريّة تقلع في أولى رحلاتها!

العلوم والتكنولوجيا

إحدى أكثر الطائرات الأمريكية سريّة تقلع في أولى رحلاتها!
twitter/Greylock Advisors
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ذكرت وسائل إعلام أن طائرة Celera 500L التي تعتبر من بين إحدى أكثر الطائرات الأمريكية غموضا وسرية نجحت بالتحليق في أول رحلة تجريبية لها.

وتبعا للتسريبات فإن الطائرة التي صممتها شركة Otto Aviation نجحت في أحد اختبارات الطيران التي أجريت في فيكتورفيل بكاليفورنيا الأمريكية.

وما تزال السرية تحيط بالمعلومات التي تتعلق باستخدامات هذه الطائرة في المستقبل وبخصائصها التقنية، لكن التسريبات تشير إلى أنها قادرة على التحليق بسرعة تتراوح ما بين 740 و820 كلم/ساعة، رغم تصميمها الغريب الشبيه بالقنبلة الجوية.

كما زودت هذه الطائرة بمحرك Raikhlin RED A03 توربيني بعزم 500 حصان، يستهلك نحو 3.8 ليتر من الوقود لكل 68 كلم تقطعها، ويمكنها التحليق لارتفاعات تصل إلى 19.8 كلم.

المصدر: topwar

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