إحدى أكثر الطائرات الأمريكية سريّة تقلع في أولى رحلاتها!
ذكرت وسائل إعلام أن طائرة Celera 500L التي تعتبر من بين إحدى أكثر الطائرات الأمريكية غموضا وسرية نجحت بالتحليق في أول رحلة تجريبية لها.
وتبعا للتسريبات فإن الطائرة التي صممتها شركة Otto Aviation نجحت في أحد اختبارات الطيران التي أجريت في فيكتورفيل بكاليفورنيا الأمريكية.
Otto Aviation Celera 500L, is focused on potentially game-changing high-efficiency flight.— Greylock Advisors (@Vfabry) 12 ноября 2019 г.
A 500 hp diesel, water-cooled V12 design, which also uses a multi-stage turbocharger will offer high performsnce with low fuel consumption.https://t.co/Iun8Civj94pic.twitter.com/vb0JneFPiS
وما تزال السرية تحيط بالمعلومات التي تتعلق باستخدامات هذه الطائرة في المستقبل وبخصائصها التقنية، لكن التسريبات تشير إلى أنها قادرة على التحليق بسرعة تتراوح ما بين 740 و820 كلم/ساعة، رغم تصميمها الغريب الشبيه بالقنبلة الجوية.
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Strange aircraft sighting today on my #NASA #KingAir approach to Rwy-17. This is apparently a Celera 500L, experimental pusher prop plane - #N818WM doing some high speed taxi testing. Very cool. Oh and a look at the grounded #737max jets also at #SCLA #KVCV. I love planes. So does @hermanposada , my cohort!
كما زودت هذه الطائرة بمحرك Raikhlin RED A03 توربيني بعزم 500 حصان، يستهلك نحو 3.8 ليتر من الوقود لكل 68 كلم تقطعها، ويمكنها التحليق لارتفاعات تصل إلى 19.8 كلم.
المصدر: topwar