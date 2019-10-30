الجيش الأمريكي يستخدم مروحيات روسية في المناورات

نشر سلاح الجو الأمريكي في موقعه على الإنترنت طلبا بالبحث عن مقاولين جاهزين لتوفير مروحيات "مي – 24" بغية إجراء التدريبات الخاصة بالإسناد الجوي.

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وحسب التقارير الواردة من سلاح الجو الأمريكي فإنه ينبغي على المقاول أن يقدم للجيش مروحيتين مع أفراد طاقمها الأكفاء وخبراء الصيانة التقنية وتعليمات استخدام المروحية.

ويتوجب عليه كذلك إطلاع الضباط والجنود على خطورة يمكن أن تشكلها مروحيات "مي -24" الروسية الصنع على أفراد ومعدات السرب الجوي الأمريكي الـ55 المرابط في قاعدة "ديفيس موتن" الجوية بولاية أريزونا.

يذكر أن سلاح الجو الأمريكي ينوي استخدام مروحيتي "مي – 24" الروسيتين في التدريبات العسكرية التي ستجري في 18 – 20 نوفمبر المقبل.

وسبق لقيادة مشاة البحرية الأمريكية أن طلبت في مايو عام 2018 توفير مروحية "مي -24" أو مروحية "مي – 17" لتشاركا في تدريبات مشاة البحرية.

جدير بالذكر أن مروحية "مي-24" تعتبر من أشهر المروحيات القتالية في العالم بسبب قدراتها الممتازة على توفير أفضل ظروف الراحة وتزويدها بمختلف أنواع الأسلحة، مثل الصواريخ الموجهة وغير الموجهة والصواريخ المضادة للدبابات، والرشاشات المختلفة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا