منتدى "روسيا – إفريقيا" يكشف عن نموذج مطور من مروحية "مي – 35 بي"

كشف منتدى "روسيا – إفريقيا" الاقتصادي الذي افتتح يوم 23 أكتوبر في سوتشي الروسية عن نموذج مطور من مروحية "مي – 35 بي" .

ويختلف النموذج عن سابقيه بمحرك جديد وأجهزة التصويب والملاحة والكم الأكبر من الأسلحة المستخدمة.

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وقال ناطق باسم شركة "مروحيات روسيا" إن "مي – 35" المطورة يمكن أن تستخدم كمروحية مدمرة للدبابات، كما تستخدم لنقل 8 أفراد من المشاة ولإجلاء الجرحى من ميدان القتال والإسعاف.

ويمكن استخدام المروحية، حسب الناطق، ليلا ونهارا وفي الجبال وفي ظروف الطقس الحار.

وقال مدير عام شركة "مروحيات روسيا"، أندريه بوغينسكي، إن البلدان الإفريقية تستخدم في الوقت الراهن ما يزيد عن 250 مروحية روسية الصنع من طراز "مي – 24" و"مي – 35"، ما يشكل أساسا جيدا لاستمرار تعاونها مع روسيا في مجال صيانة المروحيات وتحديث أسطولها.

المصدر:روسيسكايا غازيتا