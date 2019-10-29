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الروس ابتكروا مادة بلاستيكية بيولوجية من نشاء البطاطا

العلوم والتكنولوجيا

الروس ابتكروا مادة بلاستيكية بيولوجية من نشاء البطاطا
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صورة أرشيفية
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ابتكر العلماء الروس مادة بلاىستيكية بيولوجية من نشاء البطاطا تساعد في حل مشاكل بيئية تواجهها البشرية في الوقت الراهن.

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وتقضي عملية إنتاج المادة البلاستيكية البيولوجية بأن يخضع النشاء لمعالجة خاصة بالموجات فوق الصوتية، ثم يتعرض لتأثير الحرارة. ويقول الخبراء إن أواني الاستخدام لمرة واحدة والعبوات والأكياس المصنوعة من نشاء البطاطا تتحلل تماما، ويمكن أكلها بعد استخدامها.

مع ذلك فإن استخدام مواد كيميائية يستثنى تماما في عملية إنتاج المادة البلاستيكية البيولوجية. لذلك يمكن اعتبار تلك المنتجات نظيفة بيئيا تماما.

أما مقاومة الماء والمرونة فتكتسبها المادة البلاستيكية البيولوجية بفضل المكملات الغذائية التي تضاف إليها.

وقال العالم في القسم الدراسي للتكنولوجيات البيولوجية والغذائية في جامعة جنوب الأورال الروسية، آرام تساتوروف، في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إن المادة البلاستيكية البيولوجية تساعد في إنتاج المواد البيئية الكثيرة بدءا من الأكياس والقناني البيئية وانتهاء بكبسولات الأدوية.

وأضاف أن الإنتاج الاختباري للمادة البلاستيكية البيولوجية من نشاء البطاطا يمكن أن ينطلق في روسيا نهاية العام الجاري.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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