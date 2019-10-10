الناتو ينتقل إلى تكتيك جديد في مكافحة الغواصات الروسية

يرى المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، أندريو ماتريك، أن الغواصات الروسية الحديثة أجبرت الولايات المتحدة والناتو على وضع سبل تكتيكية جديدة لمكافحتها.

ومن الضروري، حسب المحلل، التخلي عن إنشاء حواجز وخطوط دفاعية بحرية والتركيز على استخدام أسطول الغواصات والسفن المسيرة.

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وقال إن الغواصات الروسية ليست بحاجة الآن إلى المرور بالممرات البحرية في المحيط الأطلسي التي تربط بين غرينلاند وإيسلندا وبريطانيا حيث أنشأ حلف الناتو في عصر الحرب الباردة حواجز دفاعية عديدة مضادة للغواصات.

وسبب ذلك هو تزويد الغواصات الروسية الحديثة بصواريخ "كاليبر" المجنحة والباليستية التي يبلغ مدى عملها 2600 كيلومتر حسب المعلومات الواردة في وسائل الإعلام غير السرية.

ونقلت صحيفة The Natonal Interest عن المحلل قوله إن بمقدور تلك الغواصات أن تطلق صواريخها من المواقع في بحري بارنتس والنرويج بمنطقة القطب الشمالي لتستهدف الأهداف الواقعة في شمال ووسط أوروبا.

وتوصل المحلل إلى استنتاج مفاده بأن المكافحة الناجحة للغواصات الروسية تقضي حاليا بالانتقال من عقيدة إنشاء الحواجز الدفاعية إلى عقيدة استخدام نشر أسطول غواصات وسفن صغيرة مسيرة بواسطة الغواصات والسفن الكبيرة الحجم والطائرات.

المصدر: سلاح روسيا