روسيا تختبر غواصة جديدة متطورة

أكدت مصادر مطلعة في مجال الصناعية العسكرية في روسيا أن الخبراء الروس بدأوا باختبار غواصة جديدة استعدادا لضمها إلى الأسطول البحري الشمالي التابع لجيش البلاد.

وقال مصادر لوكالة "تاس" الروسية "إن غواصة تحمل اسم بتروبافلوفسك كامتشاتسكي كانت قد أبحرت الأربعاء 2 أكتوبر الجاري في خليج فنلندا في المياه الإقليمية الروسية، لتبدأ المرحلة الأولى من الاختبارات الحكومية التي ستؤهلها للخدمة في أسطول روسيا العسكري البحري".

وأشارت المصادر إلى أن سفنا تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي سترافق تلك الغواصة في جميع الاختبارات التي ستخضع لها.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الخبراء في البلاد يعملون في إطار المشروع "636.3" على بناء 6 غواصات جديدة تعمل بالديزل والكهرباء، قادرة على حمل الصواريخ المجنحة من نوع Caliber-PL، وغواصة " بتروبافلوفسك كامتشاتسكي" هي أول غواصة انتهى العمل على بنائها من ضمن المجموعة الجديدة.

وكانت غواصات روسية أخرى طوّرت في إطار المشروع "636.3" قد أثبتت جدارتها سابقا في اختبارات الحرب الفعلية، ونجحت بتحقيق ضربات موجعة للمجموعات الإرهابية في سوريا عبر صواريخ "كاليبر" المجنحة.

المصدر: تاس