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تصوير ظاهرة نادرة في المحيط (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

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اكتشف باحثون من النرويج في المحيط المتجمد الشمالي كيسا فيه سائل و10 بيوض للحبار.

يفيد موقع Mail Online، بأن باحثين من البعثة العلمية النرويجية التي كانت تدرس حالة المحيط، اكتشفوا هذا الكيس الذي يطلق عليه "كرة الجيلاتين". ويلاحظ في الصور كيف يضيء الغواص بواسطة مصباح يدوي "بيضة" كبيرة.

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ويشير العلماء إلى أن مهمة كرة الجيلاتين هي حماية بيوض الحبار التي بداخلها. وهذه ظاهرة نادرة جدا، حيث تم اكتشاف مثلها مرات معدودة فقط.

المصدر: لينتا. رو

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