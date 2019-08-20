رصد ظاهرة "سحابة النار" النادرة

رصدت مجموعة من العلماء في الولايات المتحدة ظاهرة جوية نادرة تُعرف باسم "سحابة النار"، والتقطوا صورا تجسد الحدث الفريد.

وانتهز علماء وكالة "ناسا" و NOAA الفرصة للطيران داخل "سحابة النار" النادرة، أثناء تحليل آثار الدخان الناجم عن حريق Williams Flats في واشنطن.

وتتشكل هذه الغيوم غير العادية الشاهقة، التي تسمى pyrocumulonimbus أو في بعض الأحيان cumulonimbus flammagenitus، عندما ترفع الحرائق ما يكفي من الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى حدوث عاصفة رعدية.

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وقال ديفيد بيترسون، خبير الأرصاد الجوية في برنامج أبحاث الدخان التابع لوكالة "ناسا" و NOAA: "إن الحرارة الناتجة عن الحريق تنتج عمودا، وفي ظل بعض الظروف المناخية المواتية، يمكن بناء سحابة على هذا العمود".

وبسبب ندرة هذه الغيوم، فإن فرصة الاقتراب منها ودراستها تعتبر قيمة للغاية بالنسبة لعلماء الغلاف الجوي.

وعلى ارتفاع نحو 9 كم، طار العلماء عبر "سحابة النار" لالتقاط الصور. وفي ضباب جزيئات الدخان، تبدو الشمس برتقالية اللون.

ويأمل العلماء أن تقدم القياسات الفريدة فرصة أكبر لفهم تركيب وكيمياء هذه السحب النادرة من الحرائق، التي يمكن أن تساعد في منع انتشار الحرائق البرية أيضا.

المصدر: ساينس ألرت