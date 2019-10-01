إطلاق اختباري لصاروخ "توبول – إم" لصالح الدفاع الروسية

أطلق يوم 30 سبتمبر من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية العسكرية صاروخ "توبول – إم" الباليستي العابر للقارات.

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وأصاب الصاروخ بنجاح هدفا تدريبيا يبعد عن "بليسيتسك" 8 آلآف كيلومتر ويقع في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

وأعلن مكتب الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الروسية أن صاروخ "توبول – إم" العامل بالوقود الصلب الذي تُزود به قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية أطلق بغية تأكيد مواصفاته الجوية والتكتيكية.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية أن كل المهام التي طرحت أمام إطلاق الصاروخ الاختباري تحققت بنجاح بعد أن وصل إلى موقع محدد له في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية. وتم تأكيد الجاهزية التقنية للصاروخ الذي لا يزال يقوم بمناوبات قتالية في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية.

المصدر: سلاح روسيا