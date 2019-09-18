روسيا تصنع قمرا صناعيا جديدا "المفتّش"

قررت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية تصنيع قمر صناعي تفتيشي جديد قادر على الاقتراب من أقمار صناعية أخرى.

ونشرت المؤسسة على موقع المبيعات الحكومية طلبا بهذا الشأن يكلف شركة "سبارك – ماركيتينغ" الروسية المقاولة بإعداد مشروع تصميمي للقمر الصناعي التفتيشي وخدمات صيانته في مدار الأرض الثابت. ويجب أن يكون جاهزا، بحلول 15 نوفمبر عام 2020.

إقرأ المزيد

يذكر أن القمر الصناعي التفتيشي له قدرة على القيام بمناورات في مدار الأرض والاقتراب من أقمار صناعية أخرى. كما بمقدوره أن يفحص الحالة التقنية للقمر الصناعي وينفذ أعمال الإصلاح والصيانة لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أفادت في أغسطس الماضي بتجربة القمرين الصناعيين التابعين لها في مدار الأرض وأحدهما هو قمر صناعي للاتصال وثانيهما هو قمر صناعي مفتش.

وقبل ذلك أطلقت وزارة الدفاع من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية 4 أقمار صناعية من طراز " كوسموس – 2535"، "كوسموس – 2536"، "كوسموس – 2537"، "كوسموس – 2538". ويخصص القمران الصناعيان الأول والثاني، حسب وزارة الدفاع، لدراسة تأثير العوامل الطبيعية والاصطناعية على الأجهزة المتوزعة في مجموعة الأقمار الصناعية العسكرية.

جدير بالذكر أن الاستخبارات الأمريكية تعتبر أن الأقمار الصناعية الروسية التفتيشية يمكن أن تشكل خطورة على أقمارها الصناعية.

المصدر: روسيسكايا غزيتا