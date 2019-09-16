قال عالم الآثار المصري ووزير الآثار السابق، زاهي حواس، إن مصر ستعلن عن سبب وفاة الملك الفرعوني الشاب توت عنخ آمون عام 2020.

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وأكد حواس للقناة الأولى الإيطالية أن الملك توت عنخ آمون عانى من عدم وصول الدم إلى الأقدام، ومن القدم المسطحة، وكان مصابا بالملاريا، ومن خلال إمكانيات حديثة، سوف تكشف من خلال الـ DNA معلومات جديدة عن موت الملك توت عنخ آمون، سيعلن عنها في عام 2020 للعالم أجمع ليعلم الجميع كيف مات الملك.

وتحدث حواس عن اكتشافات جديدة في حياه توت عنخ آمون من حيث العثور على عائلته ومن خلال الدارسة التي قام بها وفريقه: "عرفنا أن والده كان الملك أخناتون، ومومياء والدته في المقبرة رقم 35، كما تم الكشف أيضا عن السيدة الكبيرة (تي) في المقبرة نفسها".

وأشار إلى أنه في معرض الملك الشاب بالعاصمة الفرنسية باريس، تم تسجيل رقم كبير من الزيارات، حيث دخل مليون ونصف شخص في فرنسا إلى المعرض، ويعتبر هذا العدد كبيرا جدا في تاريخ المعارض الأثرية.

المصدر: وكالات