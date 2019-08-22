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مصر.. حواس يحذر من موجة "جهل وسوء نية وخزعبلات" بشأن بناء الأهرامات

أخبار العالم العربي

مصر.. حواس يحذر من موجة
صورة مزعومة للعثور على تابوت على سطح المريخ
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قال وزير الآثار المصري الأسبق، زاهي حواس، إن الحديث عن العثور على آثار مصرية على المريخ "خزعبلات"، والشخص الذي زعم اكتشاف تابوت فرعوني على سطح المريخ هو شخص "موتور".

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وأضاف حواس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك الكثير من الأقاويل تثار حول بناء الأهرامات، سواء مزاعم بناء يهود للأهرامات أو مشاركة أشخاص من الفضاء في عملية البناء.

المصدر: مصراوي

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