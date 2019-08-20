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أبرز مؤيدي نظرية المؤامرة يزعم العثور على تابوت فرعوني على كوكب المريخ (صور+فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

أبرز مؤيدي نظرية المؤامرة يزعم العثور على تابوت فرعوني على كوكب المريخ (صور+فيديو)
الصورة الملتقطة للتابوت
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زعم أحد أشهر مناصري نظرية المؤامرة سكوت وارنغ، أن صورا التقطتها وكالة ناسا الأمريكية، تظهر جسما غامضا يشبه تابوتا مصريا قديما على كوكب المريخ.

أبرز مؤيدي نظرية المؤامرة يزعم العثور على تابوت فرعوني على كوكب المريخ (صور+فيديو)

واستخدم وارنغ برامج خاصة لتعديل الصور وإبراز ما يدعي أنه تماثيل تابعة للفراعنة، مشيرا إلى دهشته من فكرة أن "الفراعنة قدموا من المريخ".

أبرز مؤيدي نظرية المؤامرة يزعم العثور على تابوت فرعوني على كوكب المريخ (صور+فيديو)
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وعلى صعيد آخر، صرح الخبير نايغل واتسون لصحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن ظاهرة "رؤية" أو تخيل الأجسام أو الأشكال المختلفة في أجسام عدة تسمى "باريدوليا"، وهي حالة يتصور فيها الدماغ البشري أشكالا مخالفة للحقيقة.

المصدر: thesun

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