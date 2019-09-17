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روسيا تعدّل "دبابتها الطائرة"!

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تعدّل
Sputnik Pavel Lesitsin
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أشارت مصادر مطلعة في صناعة الطيران إلى أن الخبراء الروس نجحوا بتعديل مروحيات "مي-24" القتالية الشهيرة الملقبة بالدبابة الطائرة.

وقال ممثل شركة "RET" الروسية، فلاديمير ميخييف "حددت وزارة الدفاع الروسية المهمة الفنية بالنسبة لنا، ووفقا لذلك قمنا بإنشاء النسخة الأولى من مروحيات (مي-24بي-1إم) القتالية المعدلة، والتي أصبحت نسخة متطورة من مروحيات (مي-24)، وحصلت على معدات إلكترونية حديثة".

وأشار المسؤول إلى أن المروحيات المعدلة الجديدة حصلت على أنظمة طيران وملاحة رقمية جديدة، وأنظمة اتصال وتحكم حديثة للأسلحة، وأنظمة طيار آلي متطورة، ورادارات قادرة على رصد وتحديد الأهداف أوتوماتيكيا.

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أشهر مروحيات "مي" الروسية

وتعتبر مروحية "مي-24" واحدة من أشهر المروحيات القتالية في العالم بسبب قدراتها الممتازة على توفير أفضل وسائل الراحة والحماية للطاقم، وإمكانيتها على حمل مختلف أنواع الأسلحة، كالصواريخ الموجهة وغير الموجهة والصواريخ المضادة للدبابات، والرشاشات المختلفة من العيار المتوسط والثقيل.

المصدر: وكالات روسية

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