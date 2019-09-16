اكتشاف مذهل في "أحلك المواد على الإطلاق"

كشف علماء أن "أحلك المواد على الإطلاق"، التي ابتكروها في إنجاز رائع، تمتص 99.96% من الضوء لتكون أكثر قتامة بنحو 10 أضعاف مما صُنع في السابق.

وقام العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتغطية ألماس (قيمته 1.6 مليون جنيه إسترليني)، بالمادة في محاولة لإثبات شدة سوادها.

وصُممت المادة عالية التقنية من الأنابيب النانوية الكربونية (CNT)، وطورت على رقائق الألمنيوم، حيث تمتص 99.96% من الضوء لتكون أكثر المواد سوادا على الإطلاق.

An international team of engineers has recently unveiled a new blackest-ever material, even darker than #Vantablack. The new material is made from vertically aligned carbon nanotubes (CNTs), and can absorb more than 99.995 percent of incoming light!https://t.co/eaSSdpGEp5pic.twitter.com/cZ3LqF8nUA — Moscow Institute of Physics and Technology (@phystech_en) September 14, 2019

وأوضح العلماء أنهم غير متأكدين من الميكانيكا التي تتسبب في أن تكون المادة مظلمة للغاية، ولكنهم يعتقدون أن ذلك يرجع إلى اقتران أنابيب الكربون النانوية بالألمنيوم الغني بالكلور.

ويمكن لبعض الأنابيب النانوية، عند تجميعها في "غابة" عامودية، أن تحول كل الضوء تقريبا إلى حرارة، وفقا للعلماء.

إقرأ المزيد

وعمل البروفيسور، براين واردل، الذي قاد الدراسة، مع الفنان المقيم في الجامعة، ديموت ستريب، على إخفاء الماس الأصفر الطبيعي في مادة CNT الجديدة فائقة الامتصاص. وكان التأثير مذهلا للغاية، تاركا الأحجار الكريمة الساطعة في صورة فراغ أسود مسطح.

ولكن التجربة الفنية قد يكون لها استخدامات عملية أيضا، حيث تمنح التلسكوبات الفضائية مادة جيدة لتقليل الوهج غير المرغوب به.

وقال البروفيسور واردل: "هناك تطبيقات علمية بصرية وفضائية لمواد مظلمة للغاية. موادنا أكثر قتامة بـ10 مرات من أي شيء صُمم سابقا على الإطلاق، لكنني أعتقد أن الهدف النهائي لتصميم أكثر المواد سوادا لا نهاية له".

ونُشرت النتائج في ACS-Applied Materials.

المصدر: ديلي ميل