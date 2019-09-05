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روسيا تصمم مفاعلا ينتج لدائن بيولوجية قابلة للتحلل

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تصمم مفاعلا ينتج لدائن بيولوجية قابلة للتحلل
Tomsk Polytechnic University
نموذج مفاعل التركيب المستمر
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أعلن المكتب الإعلامي لجامعة تومسك التقنية، أن خبراء الجامعة بدأوا العمل لتصميم تكنولوجيا ومفاعل للإنتاج المستمر للمونومرات ، المادة الأولية للحصول على لدائن بيولوجية قابلة للتحلل.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي، "سيكون هذا المفاعل الأول من نوعه في العالم، للحصول على إنتاجية مستمرة وصالحة للاستخدام في الصناعة والحصول على مادة خام عالية الجودة".

ويشير العلماء، إلى أن تركيب المونومرات هي المرحلة الأعلى تكلفة في إنتاج اللدائن "البلاستيك". وأن التركيب المستمر يسهل ويخفض كثيرا من تكلفة إنتاج المواد البلاستيكية. وقد أنجز العلماء بالفعل وضع طرق التركيب على نموذج لمفاعل مصنوع من الزجاج في ظروف المختبر، وهم على استعداد للمضي قدماً في تصنيع مفاعل من المعدن ذي الحجم المنخفض والبحث عن شركاء صناعيين.

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ويقول فيكتور نوفيكوف، الاستاذ المساعد في كلية التقنيات الكيميائية والطب الحيوي، "حاليا تجري عملية تركيب البوليمرات في الإنتاج الصناعي على عدة مراحل باستخدام عدد من المفاعلات. أما في طريقتنا المبتكرة فسوف تجري جميع العمليات في مفاعل واحد. بالنتيجة خلال ساعة واحدة سوف نحصل على حجم مماثل من المنتج المطلوب مقابل ست ساعات في التقنيات التقليدية الحالية".

ووفقا للمبتكرين، تم التوصل إلى هذه النتيجة من استخدام جميع المكونات في الحالة الغازية بعملية التركيب المستمر في المفاعل، في حين أن الطرق التقليدية تستخدم المكونات في الحالة السائلة.

المصدر: نوفوستي

 

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