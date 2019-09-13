روسيا تصنع طائرة مدنية خفيفة جديدة

قررت وزارة الصناعة والتجارة الروسية تكليف شركة تتولى تصنيع طائرة خفيفة متعددة المهام تحل محل طائرة "أو-2" الروسية القديمة.

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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن موقع وزارة الصناعة والتجارة بأن اللجنة الوزارية أقرت فوز شركة "مصنع الطائرات المدنية في الأورال" في المناقصة الإلكترونية التي طرحتها الوزارة.

وكان كبير المصممين في مصنع الطائرات المدنية بمنطقة الأورال، فاديم ديومين، قد أعلن على هامش معرض "ماكس - 2019" الدولي للطيران أن طائرة بمحرك واحد تتسع لـ 9 ركاب ويبلغ وزنها عند الإقلاع 4.8 طن ستحل محل طائرة "أو – 2" الروسية القديمة التي تستخدم في الخطوط الجوية المدنية الروسية منذ أربعينيات القرن الماضي وأضاف أن ملامح الطائرة سيتم الكشف عنها في سبتمبر الجاري.

Sputnik Ilia Pitalev

يذكر أن الطائرة الخفيفة الجديدة ستستخدم لتحسين أوضاع الخطوط الجوية في المناطق النائية وتطوير عملية نقل الركاب في الخطوط الجوية المدنية المحلية.

المصدر: لايف.رو