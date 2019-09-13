 
مباشر

روسيا تصنع طائرة مدنية خفيفة جديدة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تصنع طائرة مدنية خفيفة جديدة
Mikhail Voskresensky
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me5f

قررت وزارة الصناعة والتجارة الروسية تكليف شركة تتولى تصنيع طائرة خفيفة متعددة المهام تحل محل طائرة "أو-2" الروسية القديمة.

إقرأ المزيد
البدء بإنتاج طائرتي النقل
البدء بإنتاج طائرتي النقل " إيل – 112" لوزارة الدفاع الروسية

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن موقع وزارة الصناعة والتجارة بأن اللجنة الوزارية أقرت فوز شركة "مصنع الطائرات المدنية في الأورال" في المناقصة الإلكترونية التي طرحتها الوزارة.

وكان كبير المصممين في مصنع الطائرات المدنية بمنطقة الأورال، فاديم ديومين، قد أعلن على هامش معرض "ماكس - 2019" الدولي للطيران أن طائرة بمحرك واحد تتسع لـ 9 ركاب ويبلغ وزنها عند الإقلاع 4.8 طن ستحل محل طائرة "أو – 2" الروسية القديمة التي تستخدم في الخطوط الجوية المدنية الروسية منذ أربعينيات القرن الماضي وأضاف أن ملامح الطائرة سيتم الكشف عنها في سبتمبر الجاري.

روسيا تصنع طائرة مدنية خفيفة جديدة
Sputnik Ilia Pitalev
طائرة "أو-2"

يذكر أن الطائرة الخفيفة الجديدة ستستخدم لتحسين أوضاع الخطوط الجوية في المناطق النائية وتطوير عملية نقل الركاب في الخطوط الجوية المدنية المحلية.

المصدر: لايف.رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"تحريض دموي".. فيسبوك يعاقب نتنياهو بسبب العرب